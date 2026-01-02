正月2日目のきょう2日、初売りとなった鹿児島市のサンキュー新栄店では開店前に500人以上が列をつくりました。 ゲーム機や日用品が当たる1回3000円のお年玉くじがあり、コメなどの景品を手にしていました。 （コメ5キロが当選）「よかった。生活が助かる」 Q.去年はコメに悩まされた？ 「買うのも高いし売ってなかった」 （ゲーム機が当選）「運を全部使い果たした。どうしましょう。でもいいスター