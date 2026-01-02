ユーロドル一時１．１７３５レベル、本日の安値を小幅に広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ユーロドルは本日の安値を1.1735付近に広げてきている。ユーロ円も184.10付近へと反落し、アジア午前につけた安値184.03レベルに接近している。対ポンドでも上昇を吐き出しており、ややユーロ安の動きがみられている。 EUR/USD1.1735EUR/JPY184.07EUR/GBP0.8717