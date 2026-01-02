2025年12月23日から開催された「SoftBank ウインターカップ2025 令和7年度 第78回全国高等学校バスケットボール選手権大会」が29日に閉幕。女子の部は、大阪薫英女学院高校（大阪府）が桜花学園高校（愛知県）を破り、ウインターカップ初優勝を果たした。 1試合個人最多アシストランキングに目を向けると、2回戦の精華女子高校（福岡県）vs四日市メリノール学院高校（三重県）の試合に出場した3名が