前立腺がんの治療後は、定期的なPSA検査による経過観察が必要です。再発の早期発見だけでなく、治療に伴う尿失禁や男性機能の低下といった副作用への対処も重要となります。骨盤底筋訓練や薬物療法、専門職との連携を通じて、生活の質を維持するための工夫を続けることが求められます。 監修医師：新村 浩明（ときわ会 常磐病院）ときわ会常磐病院院長 いわき市医師会副会長 いわき市病院協議会副理事 【経歴】 平成5年富