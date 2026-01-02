［高校選手権・３回戦］日大藤沢（神奈川）２−１聖和学園（宮城）／１月２日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu全国高校サッカー選手権の３回戦で、日大藤沢に１−２で敗れた聖和学園。１点差という僅差での敗戦となったが、チームにとって特別な意味を持つ大会となった。宮城県予選優勝の仙台育英が出場を辞退し、急遽、準優勝チームである聖和学園の繰り上げ出場が決定。そんな状況で迎えた大舞台で加見成司監督は選手