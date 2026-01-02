2026年１月２日開催の第104回全国高校サッカー選手権３回戦で、東福岡をPK戦の末に下した興國。後半２分までに２点を先行されて苦しい展開になったが、「システムと人を入れ替えて」（六車拓也監督）シンプルな攻撃に切り替えて竹村咲登のヘッド弾と笹銀志の執念のゴールで追いついた。PK戦でヒーローになったのはGKの岩瀬颯だ。東福岡の３人目のキックを見事にセーブした守護神は、興國の５人目のキッカーとして登場。FWばり