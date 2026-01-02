チームを救う同点弾を決めたのは、横浜F・マリノス加入内定のDF村上慶だ。１月２日に行なわれた第104回全国高校サッカー選手権の３回戦で、大津は富山第一と対戦。スコアレスで迎えた後半37分に先制を許す。その４分後、試合を振り出しに戻す。右サイドから岩崎天利がクロスを供給。ゴール前に飛び込んだ村上が豪快なヘディングシュートを叩き込んだ。背番号５は１回戦の北海戦（７−１）、２回戦の青森山田戦（２−０）に