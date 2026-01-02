ヤンデレカフェへようこそ【漫画】本編を読む「ヤンデレ」という言葉をご存じだろうか？「病む」×「デレ」の2つを組み合わせた造語で、恋愛対象を愛するがあまり狂気的なほどの愛情を抱き、たびたび凶行に走る傾向の人を指す言葉だ。もともとはアニメや漫画で登場するキャラに対して使われていたが、現実でもヤンデレに近い人は存在するという。この漫画は、そんなヤンデレをこよなく愛する「ヤンデレ好き」のためのカフェが舞台