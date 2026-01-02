総額9兆400億円に上り、14年連続で過去最大を更新した日本の2026年度防衛予算を中国メディアが取り上げた。防衛関連経費を合わせると、26年度の関連経費の対GDP（国内総生産）比も前年度同様に2％を超える、と指摘。「日本は『専守防衛』の伝統を完全に捨てて『戦える国』への転換を加速」と批判した。防衛予算について、中国網は「予算の配分では『攻撃的能力』と『新領域作戦』が重点分野となっている」と説明。伝統的な装備分野