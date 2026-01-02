◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の往路が2日に号砲。3連覇を目指す青山学院大学が往路優勝を飾る中、國學院大学はトップと1分54秒差の4位でゴールとしました。1区では青木瑠郁選手(4年)が区間記録を12秒更新する区間新でトップ。しかし、花の2区では主将・上原琉翔選手(4年)が各校のエースに後れを取り、6位と順位を落としました。4区では辻原輝選手(3年)が順位をあげ3位でタスキをつなぐと、5区は