高市政権は今年、2年目を迎えますが、高い支持率を維持して本格政権を築くことは出来るのでしょうか?今年の政治の展望について、官邸キャップの解説です。【写真を見る】2年目迎える高市政権の展望今年は「結果」を求められる1年に…経済対策、外国人政策などへの「期待感」を実感へ【記者解説】政権発足から2か月高市政権に求められるのは「結果」政権発足から2か月あまりが経ちましたが、「期待」が「失望」に変わらないか、