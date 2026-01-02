代表活動を休止していた男子アメリカ代表アウトサイドヒッターのマシュー・アンダーソンが、2026年の代表復帰を明言した。国際バレーボール連盟（FIVB）の公式サイトが伝えている。 アメリカ代表の一員として長きにわたり活躍する38歳のアンダーソン。2014年のFIVBバレーボール・ワールドリーグ（現・ネーションズリーグ）では金メダル、2016年のリ