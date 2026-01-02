北朝鮮の金正恩総書記と娘が祖父と父の遺体が安置されている宮殿を訪問しました。娘が体制の正統性を示すこの宮殿を訪れるのは初めてです。朝鮮中央テレビは、金総書記が娘とともに首都・平壌の錦繍山太陽宮殿を訪問したと報じました。公開された写真では、娘を中心に金総書記と妻が両脇に立っています。太陽宮殿は祖父・金日成氏と父・金正日氏の遺体が安置されている北朝鮮の正統性を象徴する場所で、娘の参拝の様子が報じられる