日本列島は、日本海側を中心に新春から大雪となっています。今夜は東京都心でも雪が積もる可能性があります。北陸地方の上空、およそ5500メートルにはマイナス39℃以下の強い寒気が流れ込む見込みで、石川県内も朝から雪が降り続いています。住民「お正月から、1日から2日で積もりました。（大変ですね）みんな一緒」午後3時現在の各地の積雪は、珠洲で22センチ、白山河内で13センチ、輪島で10センチ、金沢で8センチとなっています