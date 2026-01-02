第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）は２日に往路が行われ、１区１７位でスタートした青山学院大が５区に起用されたエース黒田朝日の区間新記録の快走などで逆転し、３年連続の往路優勝を飾った。早稲田大学時代に４年連続区間賞を獲得し、総合優勝も経験した箱根路のレジェンド、武井隆次さん（５４）が大会史上、稀に見る逆転劇を解説する。（デジタル編集部）青山学院大は見事にギャンブルを