フジテレビ系「東京ひとりぼっち」が２日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、さらば青春の光・森田哲矢がＭＣを務めた。家に帰れば“ひとりぼっち”なゲストを迎え、悲哀あふれるトークを繰り広げるバラエティー。ＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史は、２０１９年に離婚したことを振り返りながら「（現在は）近く住んでるから、元嫁と娘が。うん、元嫁の彼氏もね…」と微妙な距離感を吐露。「（仕事で）大阪に行ったとき