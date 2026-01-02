「新年一般参賀」が行われている皇居内で、男が突然全裸になったとして現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、2日午後2時半ごろ、「新年一般参賀」が行われている宮殿前の東庭で、陛下のおことばの直後に男が服を脱いで最前列の柵を越えたため、皇宮警察の護衛官らがすぐに取り押さえ、男は公然わいせつの現行犯で逮捕されました。現場は、多くの人が集まっていた会場の最前列で、一時騒然となりましたが、宮内庁によりま