12月31日に放送された『第76回紅白歌合戦』。放送開始100年の節目で、過去の名曲を現代のアーティストが歌うスペシャルメドレーなど様々な趣向を凝らした企画が行われ、大いに盛り上がった。司会をつとめたのは有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜、そして鈴木奈穂子アナウンサー。有吉は3年連続、綾瀬は6年ぶり4度目、今田は初めてだった。豪華な企画で盛り上がりを見せた一方で、司会陣の進行については、世間から厳しい評価が寄