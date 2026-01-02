大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』は、豪華なアーティストが一堂に会し、大盛況で幕を閉じた。ただ、本番前からSNSをざわつかせていた韓国の4人組ガールズグループ「aespa」のパフォーマンスでは、“異変” も見られたようで──。aespaは2020年にデビューし、晴れて紅白初出場が決まったが、メンバーのニンニンに不穏な疑惑が浮上してしまう。「2022年5月、ニンニンさんがファンクラブ向けアプリに『かわいいライト買ったよ