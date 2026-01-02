º£Ç¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸á¡×¡£¸áÇ¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¡È¸áÇ¯¡É¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸áÇ¯¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢1954Ç¯¤ËÃæÆü¤Î¿ù²¼ÌÐ»á¤¬1.39¤ÇºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¤Ëµ±¤¤¤¿¤¬¡¢66Ç¯¤¬ËÙÆâ¹±É×¡Êµð¿Í¡Ë¤Î1.39¡¢78Ç¯¤¬¿·±º¼÷É×¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.81¡¢90Ç¯¤¬ºØÆ£²í¼ù¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.17¡¢02Ç¯¤¬·¬ÅÄ¿¿À¡¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.22¡¢14Ç¯¤¬¿ûÌîÃÒÇ·¡Êµð¿Í¡Ë¤Î2.33¤È¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼ê¤¬¥¿