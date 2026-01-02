¿ÀÂ¼³Ø±à¡¢ÂçÄÅ¤é¤¬8¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿Âè104²ó¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Î3²óÀï¤¬1·î2Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ù¥¹¥È8¤Ë¿Ê¤à8¹»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ï´ÓÏ½¤Î4¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢2»î¹ç¤Ç10¥´¡¼¥ëÌµ¼ºÅÀ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Á°²ó²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿¿À¸Í¹°ÎÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ï¾°»Ö¡ÊÊ¡Åç¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢0-1¤ÇÀËÇÔ¡£ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤È¾»Ê¿¡Êºë¶Ì¡Ë¤ÎÅìÀ¾¥×¥ì¥ß¥¢ÂÐ·è¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬1-0¤Ç