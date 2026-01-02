掛川市で2日午後、住宅1棟を全焼する火事がありました。当時住人は全員外出していてこの火事によるけが人はいないということです。警察と消防によりますときょう午後2時ごろ、掛川市大渕で「1階の居間が燃えている」と近隣住民から119番通報がありました。火は木造2階建て住宅を全焼しおよそ2時間後に消し止められました。この家は4人暮らしで正月休みで帰省していた1人をあわせ5人の家族がいたということですが出火当時は全員外出