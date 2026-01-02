スプリングドリーム（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父モズアスコット）は、５日の中山５Ｒ・３歳新馬（芝１６００メートル）でデビューする。０１年のエリザベス女王杯馬トゥザヴィクトリーを曽祖母にもち、祖母は０６年セレクトセールで国内最高額の６億円で落札されたディナシーという良血だ。加藤士調教師は「当歳からいい馬だなと思っていました」と素質の高さに太鼓判を押す。その言葉通り３１日の追い切りでは、美浦・