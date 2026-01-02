◆全国大学ラグビー選手権▽準決勝明大３７―１９京産大（２日・国立競技場）京産大（関西２位）は５大会連続１２度目の準決勝に臨んだが、明大（関東対抗戦１位）に敗れて、初の決勝進出を逃した。京産大は序盤から果敢なタックルで明大に立ち向かったが前半１４分、自陣ゴール前のハイタックルによるシンビン（一時退場）で１人少ない間に、相手ＦＷに先制トライ（Ｇ）を献上した。１８分には負けじと、バックスがサインプ