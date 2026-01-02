１２月３１日、迎春イベント「黄檗蔵雲迎新雅集」の会場。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州1月2日】中国福建省福州市の歴史文化街区「三坊七巷（さんぼうしちこう）」にある小さな路地「大光里」で12月31日、同省黄檗（おうばく）文化基金会が主催する迎春イベント「黄檗蔵雲迎新雅集」が開催された。会場では、国家級無形文化遺産「莆田（ほでん）木彫」の代表的伝承者、林建軍（りん・けんぐん）氏の沈香彫刻作