明石家さんま（70）と木村拓哉（53）が、1日放送のフジテレビ系「さんタク」（午後2時50分）に出演。木村が、自分が変わるきっかけになったさんまの言葉を紹介した。「いちばん最初にドラマでご一緒させていただいた時に…」と、木村はさんまとのエピソードを話し始めた。フジテレビ系の2002年のドラマ「空から降る一億の星」で、ダブル主演した時に受けたインタビューで「フリップを渡されて、『（お互いの）すごいと思うところを