2025年いっぱいでコールドスリープ（活動休止）に入ることを表明したPerfumeのあ〜ちゃん（36）、かしゆか（37）、のっち（37）の3人が2日、一斉にそれぞれのインスタグラムを更新。ファンからは歓喜の声が寄せられた。3人は3つのスーツケースに手を添えた写真を同時に投稿。あ〜ちゃんは「Start of a new journey」、かしゆかは「行く先は自由So, where do we go now?」、のっちは「いい旅になるよ」とそれぞれつづった。