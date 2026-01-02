ロハスの姿勢に誰もが刺激を受けている(C)Getty Images3連覇で花道を飾れるか――。チーム最年長のミゲル・ロハスは、来季限りで現役引退する意向を示している。メジャー屈指の守備力だけでなく、犠牲の精神でリーダーシップを発揮し、チームを束ねてきた。2連覇で終えた2025年シーズン、フィリーズとの地区シリーズを突破した10月9日。試合後、守護神として大活躍した佐々木朗希について、熱く語った。【動画】9回一死から起死