◆第１０４回全国高校サッカー選手権３回戦（２日、浦和駒場）帝京長岡（新潟）１―０昌平（埼玉）Ｊリーグ内定選手２人を擁する昌平は、帝京長岡に０―１と敗れ、３回戦で姿を消した。前半１５分、帝京長岡のＭＦ樋口汐音（３年）に先制ゴールを許し、追う展開に。昌平はＪ１川崎内定のＭＦ長璃喜（３年）、Ｊ２湘南内定のＭＦ山口豪太（３年）を中心に攻めたが、中央突破にこだわった攻撃は最後までゴールを割れなかった。