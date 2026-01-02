アメリカ国務省は1日、中国軍が台湾周辺で実施した軍事演習について、「不必要に緊張を高めるものだ」と非難しました。また、「台湾への軍事的な圧力を止め、対話を行うよう求める」としたほか、「アメリカは台湾海峡の平和と安定を支持し、力や威圧による現状変更の試みに反対する」と強調しています。この中国軍の演習をめぐっては、トランプ大統領が先月29日、「何も心配していない」などと中国側に配慮する姿勢を示し、波紋が