競泳男子400メートル個人メドレーでパリ五輪銀メダルの松下知之（東洋大）が2日、東京都板橋区の東洋大で新年の初練習に臨み「この1年はどんどん自己ベストを更新して、上のレベルに行けるようにしたい」と抱負を語った。愛知・名古屋アジア大会（9月開幕）の代表選考会を兼ねる3月の日本選手権へ、バタフライに手応えを得ている。4分6秒05の日本記録の更新を見据え「本当に出ると思う。（4分）3秒、4秒台を目指していく」と力