モデルでタレントの滝沢眞規子が２日までに自身のＳＮＳを更新。新年の挨拶をした。滝沢はインスタグラムに「明けましておめでとう御座います」と書き出し、「２０２６年も皆様にとりまして健やかな一年となりますように」と願った。続けて、「長い間、毎年同じような写真ですみません」と記し、ダイニングテーブルに豪華な正月料理を並べる様子をアップした。この投稿にファンからは「あけましておめでとうございます」「毎