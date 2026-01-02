宮崎奏磨（２１＝静岡）が２日、ボートレース浜名湖で行われた「静岡新聞社・静岡放送ＮｅｗＹｅａｒ’ｓＣｕｐ」５日目４Ｒでデビュー初勝利を飾った。５号艇の宮崎は５コース発進。１Ｍ切れ味鋭いまくり差しで首位争いに浮上。２Ｍ先に回って抜け出し、そのまま１着でゴールした。２０２４年５月のデビューから１年８か月、地元水面で念願の初勝利を決めた。レース後は「素直にめっちゃうれしいです！選手や家族、特