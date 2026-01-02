巨人の田中将大投手と里田まい夫妻が２日放送の「さんまのまんま４２年目のあの頃のまんまＳＰ」（フジテレビ系）に出演し、馴れ初めを語った。北海道出身の里田は、田中が駒澤大学付属苫小牧高校時代に甲子園で活躍する姿を見て「すごいタイプだった」と振り返った。番組で共演し、その時は「頑張って下さい」とエールを送るのが精一杯だったという。その数年後に再び共演する機会があり「これはお友達にならないと後悔する