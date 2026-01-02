【モデルプレス＝2026/01/02】俳優の梅沢富美男が1月1日、自身のInstagramを更新。豪華な手作りおせちを披露し、話題を呼んでいる。【写真】75歳大御所「高級料亭みたい」手作りおせち◆梅沢富美男、圧巻の手作りおせちを披露梅沢は「新年明けましておめでとうございます！今年のお節も良い出来です！」と新年の挨拶とともに、丹精込めて作り上げたおせちの写真を投稿。3段の重箱が4組並び、伊勢海老やアワビ、数の子、黒豆といっ