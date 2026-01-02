多彩なスペシャルステージで年末を熱く彩ったガールズグループHearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が、2026年も勢いそのままに活発な活動を展開する。【写真】ジウとイアン、“ヘソ出し”始球式Hearts2Heartsは、昨年12月25日の『SBS歌謡大典』、30日にKBS2で放送された『MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN』、31日の『MBC歌謡大祭典』など、年末の主要音楽番組に相次いで出演し、クールでシックなムードの『FOCUS』と、弾けるよ