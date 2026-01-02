明日3日(土)にかけて日本海側を中心に大雪に警戒。普段、雪に慣れていない太平洋側でも積雪の所も。Uターンの交通に影響が出る可能性があるため、最新の気象や交通情報の確認を。仕事始めの5日(月)以降は太平洋側を中心に晴れるが、この時期らしい寒さが続く。明日3日(土)にかけて雪に慣れていない地域でも積雪の恐れ交通障害に注意明日3日(土)の午前にかけて、本州付近は強い冬型の気圧配置が続き、強い寒気が居座るでしょう。