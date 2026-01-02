１日、磁器口古鎮を散策する人たち。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶1月2日】中国重慶市沙坪壩（さへいは）区に位置し、千年の歴史を誇る磁器口古鎮では、2026年元日連休期間（1月1〜3日）中、古鎮マーケットや中国古代の地理書「山海経」をテーマにしたランタン展示などのイベントを開催し、多くの観光客が訪れている。１日、磁器口古鎮のレトロ記念館を訪れた人たち。（重慶＝新華社記者／黄偉）１日、磁器口古