展示された「莒仲子平」銅鈕鐘（青銅製打楽器）。これは莒国の君主が郊外での狩りや散策に携行した専用の娯楽用楽器で、東周時代の莒国の青銅鋳造技術と礼楽文化の特徴を示している。（済南＝新華社配信）【新華社済南1月2日】中国山東省済南市の山東博物館で12月30日、「端正で厳か夏（か）の東方に響く―莒（きょ）文化特別展」が開幕した。陶器、玉器、青銅器など約240点（セット）の歴史的文化財