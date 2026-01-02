◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路)往路を2位で終えた早稲田大学の花田勝彦監督が、インタビューに応じました。1区から吉倉ナヤブ直希選手(2年)が区間7位ながらも1時間00分58秒を記録。第70回大会にレジェンドOB渡辺康幸さんが記録した大学記録を更新します。さらに2区の山口智規選手(4年)、3区の山口竣平選手(2年)と上位でタスキをつなぐと、4区では鈴木琉胤選手(1年)がヴィンセント選手(東京国際大学)が持つ区間記録