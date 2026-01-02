苺がもっとも輝く季節に、キハチ青山本店から心ときめく限定メニューが登場します。佐賀県のブランドいちご「いちごさん」を主役にしたアフタヌーンティーと、キハチを代表するナポレオンパイが、2026年1月15日より期間限定でスタート。産地とのつながりを大切にしながら、素材の魅力を丁寧に引き出したKIHACHIならではの美味しさが詰まった内容です。真っ赤に艶めく苺とともに、上質なティータイム