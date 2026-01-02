「ラグビー・全国大学選手権・準決勝、明大３７−１９京産大」（２日、ＭＵＦＧスタジアム）明大（関東対抗戦１位）が、２大会ぶりの決勝進出を決めた。前半１６分にＦＷの連続攻撃からフランカー最上太尊（４年＝仙台育英）が先制トライ。京産大（関西２位）のＦＷの軸となるロックの石橋チューカ（３年＝報徳学園）がシンビン（一時退場）の間に２トライを重ね、流れを引き寄せた。ＦＷのセットプレー、８０分間の試合運び