広島県呉市にある銭湯です、入浴客のお目当ては…。入浴客「ティッシュでした」福袋ならぬ「福ロッカー」です。1953年の創業以来続く行事で、鏡餅や入浴券などの景品がロッカーに入れられています。入浴客「まさか当たるとは、うれしい」「粋な銭湯だなと」鶴乃湯4代目 平石武士さん「銭湯も少なくなってきているが、伝統行事でもあるので続けていこうと」新年の粋なサービスに入浴客は心も体も温まっていました。