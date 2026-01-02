新年最初の稽古を行った横綱大の里（奥）＝二所ノ関部屋大相撲の横綱大の里が2日、茨城県阿見町の二所ノ関部屋で新年最初の稽古を行い「昨年の成績を上回れるように。初場所（11日初日・両国国技館）から年6場所でフル出場して、優勝争いに絡んで優勝するという目標をもっていきたい」と抱負を述べた。この日は幕下と三段目の力士と計12番取り、右差しから前に出る相撲を重視。2番負ける場面があり「まだまだ完全ではない。初