本記事では、国産と外車の人気オープンカーのおすすめ車種12選をご紹介。低価格な車種から高級車、4人乗りなど幅広く掲載していますので、参考にしてください。【写真】かっこいいしかわいい！ダイハツ「コペン」オープンカー選びのポイントは？オープンカーを選ぶ際は、車両価格や走行性能以外にも、以下の4点に着目しましょう。・乗車定員（2人乗り/4人乗り）・ルーフの素材と開閉方法・シートヒーターの有無・トランクの有無と