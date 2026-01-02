第104回全国高校サッカー選手権は2日、東京・駒沢陸上競技場などで3回戦を行い、ベスト8が出そろった。準々決勝は4日に行われる。前回4強の東福岡は一時2点をリードしたが、1点差で迎えた後半追加タイムに興国（大阪）に追いつかれ、PK戦の末に敗れた。昨夏の全国高校総体準優勝の大津（熊本）は富山第一を相手に1―1で迎えた後半追加タイムにPKを獲得。山下虎太郎（3年）がこれを決めたところで勝利を告げるホイッスルが鳴っ