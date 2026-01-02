ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ö¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëFC¡×¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¿·Ç¯¤Î°§»¢¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦2026Ç¯¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤ÈÌç¾¾¤ä½éÆü¤Î½Ð¤Î³¨Ê¸»ú¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆüËÜ¸ì¤Ç°§»¢¤òÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë?Àµ·î¾þ¤ê?¤¬ÉÁ¤«¤ì?¶à²ì¿·Ç¯?¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ç¯²ì¾õÉ÷¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï²áµî¤Ë