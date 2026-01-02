【モデルプレス＝2026/01/02】タレントの吉木りさが1月1日、自身のInstagramを更新。おせち料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】38歳2児の母タレント「彩りが綺麗」子供も手伝った手作りおせち◆吉木りさ、子供たちと協力した“力作おせち”を披露吉木は「今年もおせち頑張って作りました」「市販のものにももちろん頼りました 子供達も手伝えるようになってありがたや〜」と綴り、金箔が乗ったいくらや艶やかな黒豆、美しく