１２月２７日、閩江河口湿地国家級自然保護区に集まるコハクチョウ。（福州＝新華社記者／魏培全）【新華社福州1月2日】中国福建省福州市の閩江（びんこう）河口湿地は、渡り鳥の移動ルート「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」の重要な中継地点で、毎年冬に多くのコハクチョウが飛来する。群れは水辺で羽を休め、餌をついばみ、時には壮大な群舞を見せる。１２月２７日、閩江河口湿地国家級自然保護