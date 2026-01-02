強い寒気の影響で県内は3日昼前にかけて、三好市や東みよし町の山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。強い寒気の影響で県内は3日昼前にかけて、三好市や東みよし町の山地を中心に大雪となり、平地でも大雪となるところがある見込みです。3日午後6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多いところで平地で5センチ、山地で15センチと予想されてい